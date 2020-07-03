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  3. 03 Temmuz 2020 20:55

Bu nasıl vizdansızlık? Yola uzanan köpeği ezdi!

Video Galeri
Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi- Baktığımda fabrika yerinde yoktu
Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi- Baktığımda fabrika yerinde yoktu
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Dünyayı yasa boğan o çocuk konuştu!
Dünyayı yasa boğan o çocuk konuştu!
Video Galeri
Vatandaşlar tedirgin! İznik Gölü'nden sonra Uluabat Gölü'nde de ortaya çıktılar
Vatandaşlar tedirgin! İznik Gölü'nden sonra Uluabat Gölü'nde de ortaya çıktılar
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Son dakika- Hendek'teki patlamanın etkisiyle tavuk çiftliği bu hale geldi!
Son dakika- Hendek'teki patlamanın etkisiyle tavuk çiftliği bu hale geldi!
Video Galeri
Ankara'da avukatlara polis müdahalesi
Ankara'da avukatlara polis müdahalesi
Video Galeri
Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika havadan görüntülendi
Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika havadan görüntülendi
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