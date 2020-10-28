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  3. 28 Ekim 2020 08:25

Bu sahne Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne damga vurdu

Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümüne İnci davranışlarından şüphelendiği eşi Han'ın arabadaki cansız mankenle konuştuğu anlar damgasını vurdu.

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