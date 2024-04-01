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  4. Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu

Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nin 2 adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

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