Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 01:40 Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nin 2 adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6609e671fd00443f8b0abb53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı Bahçeli, partisinin genel merkezden sessiz sedasız ayrıldı ''Bizim seçmenlerimiz İmamoğlu'na verdi'' Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık'' Balkon konuşmasında balkon çöktü: Yaralılar var Rakibine fark atan İmamoğlu'ndan yeni açıklama Mansur Yavaş: ''Bu zafer değil, çünkü bu savaş değil'' İzmir'de CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı Şırnak'ta seçim sonrası gerginlik: 5 gözaltı