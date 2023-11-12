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  4. Bu sefer Çin değil, Amasya! Koyun sürüsü saatlerce döndü

Bu sefer Çin değil, Amasya! Koyun sürüsü saatlerce döndü

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Amasya’da bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdiği görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

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