Bu sefer Çin değil, Amasya! Koyun sürüsü saatlerce döndü

Amasya’da bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdiği görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

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