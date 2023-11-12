Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu sefer Çin değil, Amasya! Koyun sürüsü saatlerce döndü Bu sefer Çin değil, Amasya! Koyun sürüsü saatlerce döndü 12 Kasım 2023 Pazar Saat: 12:40 Güncelleme: 12 Kasım 2023 Pazar 12:40 Amasya’da bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdiği görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65509d85ab99e44e2f0f1223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir sahte Atatürk vakası daha... Düğünde tüm misafirleri selamladı İsrail’den Gazze Şeridi’ndeki okula saldırı: 20 kişi öldü İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç Hamas, İsrail askerlerinin bulunduğu binayı vurdu Erdoğan'dan ateşkes açıklaması İstanbul'da hortum paniği! O anlar kamerada Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu Anadolu'nun ilk yazılı tabletleri orada bulunmuştu! 4 bin 300 yıllık yeni keşif Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi