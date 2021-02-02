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BU SEFER DE KAYSERİ SALLANDI! DEPREMLE UYANDILAR!
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  3. 02 Şubat 2021 07:50

Bu sefer de Kayseri sallandı! Depremle uyandılar!

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan edinilen bilgiye göre sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesinde bazı evlerde çatlaklar oluştu.

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