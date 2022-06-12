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  4. Bu sefer öğrenciler ders verdi; lüks araç israfı dersi!

Bu sefer öğrenciler ders verdi; lüks araç israfı dersi!

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi rektörlüğün kiraladığı lüks aracı protesto etmek amacıyla tasarladığı maket aracı rektörlük binasının önüne koydu.

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