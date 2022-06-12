Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu sefer öğrenciler ders verdi; lüks araç israfı dersi! Bu sefer öğrenciler ders verdi; lüks araç israfı dersi! 12 Haziran 2022 Pazar Saat: 23:20 Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi rektörlüğün kiraladığı lüks aracı protesto etmek amacıyla tasarladığı maket aracı rektörlük binasının önüne koydu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a64a87c67d16434a7429d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çorum'daki hortum dehşeti kamerada Ankara'da dev hortum! Uçaklar piste inemedi Kızılırmak Nehri'nde korkutan gelişme! Nehir adındaki renge büründü Güldür Güldür Show'dan ''acı acı'' güldüren Katarlılara ev satışı skeci Seren Serengil'in ''gençlik'' formülü mide bulandırdı İstanbul'da sokak ortasında yağmur altında cinsel ilişki rezaleti Squid Game hayranlarının beklediği müjde geldi Boksöre sopalı saldırı! 6 kişi tutuklandı; o anlar kamerada HDP milletvekilinden polise yumruk!