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  3. 11 Haziran 2020 11:25

Bu sefer polisler darp edildi!

Amerika’daki polislerin ırkçı saldırısı protestolara neden olurken İngiltere’nin başkenti Londra’da ise bu sefer darp edilen polis memurları oldu.

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