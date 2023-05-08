Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu sefer şiddet uygulayan kadın, şiddet gören erkekti... Bu sefer şiddet uygulayan kadın, şiddet gören erkekti... 08 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 13:40 İstanbul'da sokak ortasında bir çiftin kavga ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Ancak bu sefer şiddete uğrayan bir kadın değil erkek, şiddet uygulayan ise bir erkek değil kadındı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6458d19beabb2871ba682163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bankayı 101 milyon lira dolandıran şebekeye ikinci dalga operasyon YSK, oy pusulalarını tanıttı 45 bin öğretmen ataması yapıldı Restore edilen Kız Kulesi'nin açılışı için geri sayım Mayıs ayında kar sürprizi! Yüksekliği 5 metreyi buldu Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: ''En büyük devrim!'' Sosyal medya fenomeni Cihan Emre gasp edildi! Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Çığlıkları sokağı çınlattı SAS Komandolarının nefes kesen eğitimi kamerada