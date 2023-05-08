Bu sefer şiddet uygulayan kadın, şiddet gören erkekti...

İstanbul'da sokak ortasında bir çiftin kavga ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Ancak bu sefer şiddete uğrayan bir kadın değil erkek, şiddet uygulayan ise bir erkek değil kadındı...

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