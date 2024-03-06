Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu sefer telefonda hipnoz edip dolandırdırdılar Bu sefer telefonda hipnoz edip dolandırdırdılar 06 Mart 2024 Çarşamba Saat: 12:16 Güncelleme: 06 Mart 2024 Çarşamba 12:16 Kırıkkale’de telefon dolandırıcısının tuzağına düşen emekli kadın öğretmen dolandırıcıların kendisini telefonda hipnoz ederek 203 bin TL'sini çaldığını iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e834573f46f423f50c0fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var Japon deprem uzmanından Marmara için kırmızı alarm İstanbul'da korkunç olay! Çöplerin arasında bulundu MİT'ten nokta operasyon: Bir hain daha etkisiz hale getirildi Oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk açıklama Antalya'yı vuran hortum kamerada Mehmetçik'in nefes kesen operasyonu kamerada: Hainlerin 9 ildeki 59 inine baskın Çatıda eli silahlı eski polis alarmı! Zanlı ''tanıdık'' çıktı