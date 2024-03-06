Bu sefer telefonda hipnoz edip dolandırdırdılar

Kırıkkale’de telefon dolandırıcısının tuzağına düşen emekli kadın öğretmen dolandırıcıların kendisini telefonda hipnoz ederek 203 bin TL'sini çaldığını iddia etti.

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