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  4. Bu sefer telefonda hipnoz edip dolandırdırdılar

Bu sefer telefonda hipnoz edip dolandırdırdılar

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Kırıkkale’de telefon dolandırıcısının tuzağına düşen emekli kadın öğretmen dolandırıcıların kendisini telefonda hipnoz ederek 203 bin TL'sini çaldığını iddia etti.

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