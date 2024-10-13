Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi 13 Ekim 2024 Pazar Saat: 12:51 Hatay’da sağlığa uygun olmadığı tespit edilen tam 6,5 tonluk salça imha edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670b981418308efa74085ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi Kavga ihbarına giden polis bıçaklandı 120 bin TL maaşlı iş başvurusu yaptı, 30 bin TL kaybetti Kahvehane sular altında kaldı, onlar oyuna devam etti Aile boyu trafik magandalığı kamerada: Hasta taşıyan ambulansa saldırdılar Muhalefetin ilk Cumhurbaşkanı aday adayı belli oldu: ''Beni seçsinler'' İstanbul'da kadınların ''kadın cinayetleri'' protestosuna polis müdahalesi Okan Buruk'tan, Acun Ilıcalı'ya çok sert yanıt İstanbul'da bir kişi el ve ayağı bağlı halde bulundu