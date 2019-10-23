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ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ''EĞER YPG BÖLGEDEN ATILMAZSA...''
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  3. 23 Ekim 2019 13:05

Bu seferki trafik magandası bir kadın çıktı!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazası sonrası, iddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir kadın sürücü aracından inerek kazaya karışan diğer araca levyeyle saldırdı, camlarını patlattı.

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