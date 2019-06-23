Bu şelaleleri görenler Trabzon’da olduğuna inanamıyor
23 Haziran 2019 16:20
Bu şelaleleri görenler Trabzon’da olduğuna inanamıyor
Trabzon’un Maçka ilçesinde sütlacı ile meşhur Hamsiköy’ün şelalelerini ik kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Zigana Dağı’nın zirvelerindeki karların erimesi ile oluşan Çıralı mahallesindeki şelaleler Hamsiköy’ün sütlacı kadar bilinmiyor. Yöreye sütlaç yemeye gelen yerli ve Arap turistlerin yöre sakinlerinden öğrenerek gittikleri şelaleleri görenler ise gözlerine inanamıyor....