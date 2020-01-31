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  3. 31 Ocak 2020 14:10

Bu sözleri yüzünden İrem Derici'ye tepki yağdı!

Kocaeli’nin kayak merkezi Karatepe’de düzenlenen festivalde sahne alan ve "Kalbimin tek sahibine" şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanan İrem Derici tepkileri üzerine çekti.

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