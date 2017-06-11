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  3. 11 Haziran 2017 12:45

Bu tespih taşının fiyatı altınla yarışıyor

Rusya ve Ukrayna'da nadir bulunan damla taşının gram fiyatı 25 doları buldu. Altınla yarışan damla taşı ile yapılan tespihin fiyatı ise 5 bin TL'yi buluyor.

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