Bu ''tosun''a 7 ortak değil, 7 mahalle ancak girer

Tunceli'de hayvancılık yapan bir satıcının "çocuk gibi büyüttüm" dediği ve kurban bayramı için satışa çıkardığı Paşa adlı kurbanlık, yaklaşık bin 850 kilo ağırlığıyla alıcısını bekliyor.

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