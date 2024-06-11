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  4. Bu ''tosun''a 7 ortak değil, 7 mahalle ancak girer

Bu ''tosun''a 7 ortak değil, 7 mahalle ancak girer

Tunceli'de hayvancılık yapan bir satıcının "çocuk gibi büyüttüm" dediği ve kurban bayramı için satışa çıkardığı Paşa adlı kurbanlık, yaklaşık bin 850 kilo ağırlığıyla alıcısını bekliyor.

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