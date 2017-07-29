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  3. 29 Temmuz 2017 13:15

Bu tünelin Türkiyede başka bir eşi yok

Doğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e bağlayan en önemli geçitlerinden Zigana Dağı geçidinde 30 yıldır hizmet veren bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nin iç aydınlatmasının Türkiye’de başka bir örneği yok.

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