“Bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım”
28 Nisan 2019 17:15
“Bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bazı isimler aday gösterilmediği için istifa edip kimisi bağımsız kimisi başka partiden aday oldu. Seçimi de kazanmıştır, kazanabilir. Bundan sonra onlar kendi dertlerine baksınlar. Biz bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam’da yapılan 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın...