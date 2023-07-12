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Bu turşucuda yok yok! Çileğin bile turşusu kuruldu

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Kahramanmaraş'ta deprem felaketinin ardından işbaşı yapan bir turşucu çilek ve muz dahil 70 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdu.

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