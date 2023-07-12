Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu turşucuda yok yok! Çileğin bile turşusu kuruldu Bu turşucuda yok yok! Çileğin bile turşusu kuruldu 12 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 13:50 Güncelleme: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:50 Kahramanmaraş'ta deprem felaketinin ardından işbaşı yapan bir turşucu çilek ve muz dahil 70 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ae856e02747d11ef263cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş kampından kötü haber! Antrenmanı yarım bıraktı İstanbul'da aile içi vahşet! Hem annesini hem babasını katlertti Çanakkale Zaferi'nin ''efsanesi'' olan Çanakkale Mönüsü yalanlandı Yolcu uçağı iniş sırasında paramparça oldu Villa değil sanki hayvanat bahçesi! Aslandan maymuna kadar yok yok! İnsan kaçakçısı Suriyeli'den ''pes'' dedirten savunma Gaziantep'te bina çöktü: Yaralılar var! Asrın felaketinden 6 ay sonra işte Antakya'nın son hali... YSP'li Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'i kahkahalara boğan sözler