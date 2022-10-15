Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu üç oldu: Erdoğan, Putin'i bir kez daha bekletti Bu üç oldu: Erdoğan, Putin'i bir kez daha bekletti 15 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da görüştüğü Rusya lideri Putin'i 2 dakika bekletti. Erdoğan daha önce de Putin'i iki kez ayakta bekletmişti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634a69bf12d9421d5e3cba83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Maden faciasından kurtulan işçinin sözleri duygulandırdı Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler Yine maden yine acı! Bartın'daki faciada can kaybı yükseliyor Bartın'da maden ocağında patlama: Bakan Koca acı haberi duyurdu Bartın'da göçükten çıkan işçi konuştu: Göz gözü görmedi Muharrem İnce'den Erdoğan'a ''dış politikada'' destek Kadın çiftçilere 10 milyar TL'lik destek Bakan Çavuşoğlu'ndan gaz merkezi açıklaması Bakan Kurum depozito iade sistemi için tarih verdi