Bu üç oldu: Erdoğan, Putin'i bir kez daha bekletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da görüştüğü Rusya lideri Putin'i 2 dakika bekletti. Erdoğan daha önce de Putin'i iki kez ayakta bekletmişti.

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