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Bu videoyu izlemeden bugün alışveriş yapmayın!

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük'ten tüketicilere " Efsane Cuma " indirimleri için kritik uyarılar...

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Bu videoyu izlemeden bugün alışveriş yapmayın!
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