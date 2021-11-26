Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu videoyu izlemeden bugün alışveriş yapmayın! Bu videoyu izlemeden bugün alışveriş yapmayın! 26 Kasım 2021 Cuma Saat: 12:05 Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük'ten tüketicilere " Efsane Cuma " indirimleri için kritik uyarılar... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a0a37536190a5bca00cc53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu videoyu izlemeden bugün alışveriş yapmayın! Öğretim görevlisinden AK Parti'yi protesto edenlere skandal sözler Bunalıma girip intihar etmek isteyen eski hostes güçlükle ikna edildi İBB Meclisi'nde mikrofon kapattıran gerginlik Bergen film ekibinden kadına şiddete tepki: Sen affetsen ben affetmem Çok konuşarak dolandırdı! Kasada 9 yaşındaki çocuğun durduğunu görünce... İşitme engelli genci dövüp, sosyal medyada yayınlamıştı: İfadesi ortaya çıktı Seyhan Soylu’dan olay iddia: Nihat Doğan ve Serpil Çakmaklı... MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 6 terörist öldürüldü