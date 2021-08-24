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  4. Bu 'vosvos' tam 15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

Bu 'vosvos' tam 15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

Sivas’ta bir oto mekanikeri iş yerinin çatısına koyduğu klasik otomobil sayesinde iş yerinin adresini vermeden bulunmasını sağlarken, vosvos marka otomobil 15 yıldır çatıda duruyor.

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