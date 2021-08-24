Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu 'vosvos' tam 15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır Bu 'vosvos' tam 15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır 24 Ağustos 2021 Salı Saat: 17:40 Sivas’ta bir oto mekanikeri iş yerinin çatısına koyduğu klasik otomobil sayesinde iş yerinin adresini vermeden bulunmasını sağlarken, vosvos marka otomobil 15 yıldır çatıda duruyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612504dfd32f614b2f1912b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili isimden skandal paylaşım! 13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu A-101'de bölge sorumlusundan kadına şiddet kamerada İBB'nin İstanbul Yenileniyor kampanyasına rekor başvuru Belediye Başkanı'nın ''84 model klasik'' makam aracı dikkat çekti Gümrük'te 1.2 milyon TL'lik hırsızlık kamerada Hainler 12'den vuruldu! Irak'ın kuzeyinde 28 hedef imha edildi Erdoğan'ın memleketinde büyük kavga! Başrolde tanıdık bir şirket var Taliban Türk gazetecilere silah çekti