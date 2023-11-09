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Bu yanardağ patlaması sonrasında Dünya harita değişti

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Japonya'da deniz altındaki bir yanardağın patlaması sonucu yeni bir ada gün yüzüne çıktı.

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