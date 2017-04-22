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  3. 22 Nisan 2017 13:20

Bu yıl ki 23 Nisan teması “Barış”

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapsamında “Çocuk ve Barış” temasıyla minik öğrencilerle buluştu.

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