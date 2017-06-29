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  3. 29 Haziran 2017 17:15

Bu yılan şehir merkezinde yakalandı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve 'Bozirik' cinsi olduğu belirlenen 1,5 metre uzunluğundaki yılan aynı ekipler tarafından yeniden doğaya salındı.

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