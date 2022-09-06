Anasayfa Video Galeriler Gündem Buçaklandı, tacize uğradı, dövüldü, dolandırıldı... Kabus gibi! Buçaklandı, tacize uğradı, dövüldü, dolandırıldı... Kabus gibi! 06 Eylül 2022 Salı Saat: 11:10 Türkiye üzerinden Fransa'ya gitmek için 3 yıl önce Türkiye'ye gelen 51 yaşındaki İranlı kadının hayatı kabusa döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6317006c23affc24c109def3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şeyma Subaşı yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çılgınlar partisinde aşka geldi Erdoğan'dan icra borcu olanlara müjde: 2 bin lira altındaki... Kılıçdaroğlu'ndan, Bahçeli'yi çok kızdıracak çıkış: ''Bahçeli'den çok daha iyi ülkücüyüm'' Canlı yayında açıklandı: ''CHP adayını 29 Ekim'de açıklayacak'' Cübbeli Ahmet ekonomik krizin sebebini buldu: ''Ekmek bulduğuna şükret'' Türkiye üniversite öğrencisinin bu isyanını konuşuyor Ümit Özdağ'ı kızdıran MHP sorusu: ''Böyle salakça bir soruyu nasıl sorarsın?'' Belediye otoparkında cinayet Silivri’de yangın! Elektrikler kesildi