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  4. Buçaklandı, tacize uğradı, dövüldü, dolandırıldı... Kabus gibi!

Buçaklandı, tacize uğradı, dövüldü, dolandırıldı... Kabus gibi!

Türkiye üzerinden Fransa'ya gitmek için 3 yıl önce Türkiye'ye gelen 51 yaşındaki İranlı kadının hayatı kabusa döndü.

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