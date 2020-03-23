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  3. 23 Mart 2020 14:25

Bugün başlayan uzaktan eğitimde tepki çeken görüntüler

Dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle okullara verilen aranın ardından bugün başlayan uzaktan eğitimin ilk gününde yayınlanan eski Başbakan Menderes'in idam sahneleri tepki çekti.

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