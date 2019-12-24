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  3. 24 Aralık 2019 11:35

Bugün bir kahramanımız daha oldu! Canını hiçe sayan polisler kamerada!

Gaziantep'te kaza yapan bir aracın yandığını gören polisler, patlama riskine rağmen alevlerin arasına girerek sürücüyü kurtardı.

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