Bugün de bir vahşete uyandık: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

İzmir'de eşinin barışma teklifini reddetmesi sonrasında dehşet saçtı. Biri 6 diğeri 10 yaşındaki 2 kızını silahla vuran cani daha sonra da aynı silahla intihar etti.

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