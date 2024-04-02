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  4. Bugün de bir vahşete uyandık: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

Bugün de bir vahşete uyandık: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

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İzmir'de eşinin barışma teklifini reddetmesi sonrasında dehşet saçtı. Biri 6 diğeri 10 yaşındaki 2 kızını silahla vuran cani daha sonra da aynı silahla intihar etti.

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