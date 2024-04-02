Anasayfa Video Galeriler Gündem Bugün de bir vahşete uyandık: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı Bugün de bir vahşete uyandık: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı 02 Nisan 2024 Salı Saat: 07:50 Güncelleme: 02 Nisan 2024 Salı 07:50 İzmir'de eşinin barışma teklifini reddetmesi sonrasında dehşet saçtı. Biri 6 diğeri 10 yaşındaki 2 kızını silahla vuran cani daha sonra da aynı silahla intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660b8ea34706a3ed62049ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da restorana el bombalı saldırı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu seçim zaferini böyle kutladı Seçimin kaybeden isminden erken seçim çağrısı İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var! İstanbul'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı; faciaya ramak kaldı Meral Akşener açıkladı: İstifa yok, kongre var! Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! Diyarbakır'da çifte cinayet!