Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur'' ''Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur'' 28 Kasım 2021 Pazar Saat: 19:05 Partisinin İstanbul il kongresinde konuşan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş "Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a3a8c01860f645c95bd243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Selçuk Bayraktar'dan mesai arkadaşına veda! Son görüşmelerini anlattı Ankara'da 13 yaşındaki kıza kan donduran istismar Hüseyin Çelik: ''Atatürk dini kullanıp insanların kendisine biat etmesini istiyordu'' Kar kapıya dayandı! Yeni haftada hava buz kesecek Bakanlığın organizasyonunda dansöz mü oynatıldı? Bakanlıktan açıklama Türkiye'nin son ''dansçı'' ayısıydı... Elveda Brütüs! ''Açılın ben doktorum!'' 30 bin feet yükseklikte hayat kurtaran müdahale Canlı yayında dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Aday olmayacak!'' Meclis'te olay sözler: ''Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?''