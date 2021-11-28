  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ''Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur''

''Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur''

Partisinin İstanbul il kongresinde konuşan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş "Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur" dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Selçuk Bayraktar'dan mesai arkadaşına veda! Son görüşmelerini anlattı
Ankara'da 13 yaşındaki kıza kan donduran istismar
Hüseyin Çelik: ''Atatürk dini kullanıp insanların kendisine biat etmesini istiyordu''
Kar kapıya dayandı! Yeni haftada hava buz kesecek
Bakanlığın organizasyonunda dansöz mü oynatıldı? Bakanlıktan açıklama
Türkiye'nin son ''dansçı'' ayısıydı... Elveda Brütüs!
''Açılın ben doktorum!'' 30 bin feet yükseklikte hayat kurtaran müdahale
Canlı yayında dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Aday olmayacak!''
Meclis'te olay sözler: ''Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?''