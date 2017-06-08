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  3. 08 Haziran 2017 11:45

Bujiyle otomobilin camını kırıp 40 bin lira çaldı

Adana'da kasklı bir kişi, park halindeki otomobilin camını bujiyle kırıp torpido gözündeki 40 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Harsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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