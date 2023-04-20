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Buket Aydın'dan AK Parti'ye ''seçmeniniz perişan'' çağrısı

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Sunucu Buket Aydın, yeni yayınladığı videoda, "AK Parti seçmeni sokak röportajlarında konuşmaktan çekiniyor. AK Parti'ye sesleniyorum seçmeninizi ezdirmeyin. Seçmeniniz perişan olmuş." dedi.

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