Anasayfa Video Galeriler Gündem Buket Aydın'dan AK Parti'ye ''seçmeniniz perişan'' çağrısı Buket Aydın'dan AK Parti'ye ''seçmeniniz perişan'' çağrısı 20 Nisan 2023 Perşembe Saat: 12:30 Güncelleme: 20 Nisan 2023 Perşembe 12:30 Sunucu Buket Aydın, yeni yayınladığı videoda, "AK Parti seçmeni sokak röportajlarında konuşmaktan çekiniyor. AK Parti'ye sesleniyorum seçmeninizi ezdirmeyin. Seçmeniniz perişan olmuş." dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6441063713cdac702544cf73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Celal Şengör'den üzücü haber Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var Bulun bu hayvanı! İstanbul'da insanlık bir kez daha öldü! Korkunç kaza kamerada! Metrelerce uzağa savruldu TSK hainlerin bayramını böyle kutladı: 18 hain öldürüldü! KIZILELMA yeniden göklerde! 2 test uçuşu daha... Dilek İmamoğlu'nun eşi Ekrem İmamoğlu'na baktığı anları gündem oldu Kılıçdaroğlu, ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi Silah ruhsatında kolaylık da seçim vaadi oldu