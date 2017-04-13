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  3. 13 Nisan 2017 15:50

Bülent Arınç, Boluda hakim karşısına çıktı

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında Bolulu gazeteci İmdat Aslan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada ifade vermek için Bolu’ya geldi.

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