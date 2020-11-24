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  3. 24 Kasım 2020 18:10

Bülent Arınç görevinden istifa etti!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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