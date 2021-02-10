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  3. 10 Şubat 2021 08:35

Bülent Arınç Yeniden Refah Partisi'ne mi geçiyor ?

Gezici Araştırma şirketi Başkanı Murat Gezici, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programında AK Partili Bülent Arınç hakkında şok bir iddiada bulundu.

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