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  3. 18 Nisan 2019 08:31

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’da Valiliği ve belediyeyi ziyaret etti. Arınç, gazetecilerin İstanbul'daki seçim sonucuna ilişkin sorusunu yanıtladı.

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