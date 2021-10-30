Anasayfa Video Galeriler Gündem Bülent Ersoy cezaevinden çıkan çalışanıyla canlı yayında birbirine girdi Bülent Ersoy cezaevinden çıkan çalışanıyla canlı yayında birbirine girdi 30 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 10:21 Kıbrıs'ta sahte PCR testinden dolayı günlerce cezaevinde yatan davulcu Ahmet İzgi, birlikte çalıştığı Bülent Ersoy ile canlı yayında birbirine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617cf26b588d074ab60e5623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galata Kulesi'nde büyüleyen 29 Ekim viideo mapping gösterisi Komandolar 29 Ekim'de Erdoğan posteri açtı, ortalık karıştı! Tam 88 yıl önce çekilmişti: Sembol fotoğrafın öyküsünü anlattı Bülent Ersoy'dan suçlamalara sert yanıt: ''Bunun hesabını soracağım'' Cumhuriyet'in ilanının 117 yaşındaki tanığı o günü anlattı Bodrum Belediye Başkanı Aras, Onur Akın ile düet yaptı Türkiye yerine Kürdistan demişti! Gözaltında Edremit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Edremit’te 98 kadın, Cumhuriyet’in 98. yılını zeybek oynayarak kutladı