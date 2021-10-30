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  4. Bülent Ersoy cezaevinden çıkan çalışanıyla canlı yayında birbirine girdi

Bülent Ersoy cezaevinden çıkan çalışanıyla canlı yayında birbirine girdi

Kıbrıs'ta sahte PCR testinden dolayı günlerce cezaevinde yatan davulcu Ahmet İzgi, birlikte çalıştığı Bülent Ersoy ile canlı yayında birbirine girdi.

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