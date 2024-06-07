Anasayfa Video Galeriler Gündem Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever ekranlara geri dönüyor Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever ekranlara geri dönüyor 07 Haziran 2024 Cuma Saat: 10:20 Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever gibi ekranların sevilen isimleri "Dünya Güzellerim Tatilde" adlı programla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6662b4c1fc7ef9fdc10e7343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un 230 metrelik televizyon kulesinin tepesinde tehlikeli paylaşım Evine 25 farklı yerden sipariş yağdı; kuryeler kuyruk oldu Devrim Özkan'dan Kerem Bursin'e çok özel kutlama Nesli tehlikede olan sevimli canavarlar Gümüşhane'de ortaya çıktı Antalya'nın ciğerleri yandı Bir ilimizde kuduz alarmı: Isırıp ölen köpek kuduz çıktı Ankara'yı sel aldı: Araçlar sulara gömüldü Pompalı tüfekle sokağa çıktı; ekipler alarma geçti Fenerbahçe'nin Atatürk'lü yeni stadının görüntüleri ortaya çıktı