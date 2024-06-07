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  4. Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever ekranlara geri dönüyor

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever ekranlara geri dönüyor

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever gibi ekranların sevilen isimleri "Dünya Güzellerim Tatilde" adlı programla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

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