Bülent Ersoy'dan Anıtkabir komutanının görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama

Şemsiyesi bir rütbeli asker tarafından tutularak tekerlekli sandalye ile Anıtkabir'i ziyaret eden ve bu görüntüleri büyük tepki çeken Bülent Ersoy'dan yeni açıklama.

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