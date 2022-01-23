Anasayfa Video Galeriler Gündem Bülent Ersoy'dan Anıtkabir komutanının görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama Bülent Ersoy'dan Anıtkabir komutanının görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama 23 Ocak 2022 Pazar Saat: 22:05 Şemsiyesi bir rütbeli asker tarafından tutularak tekerlekli sandalye ile Anıtkabir'i ziyaret eden ve bu görüntüleri büyük tepki çeken Bülent Ersoy'dan yeni açıklama. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61eda6f318f20a4f512e6327" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korku dolu anlar! Yer yarıldı, araç içine düştü Galatasaray'da büyük isyan! Taraftar çıldırdı İrem Derici: ''Bizi bekleyenler, beklemeyin'' Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyayı sallayan görüntü Erdoğan'a yanıt veren AK Partili Şahin'in mikrofonu açık kalınca... Vatandaş kar altında ucuz ekmek kuyruğunda Ankara'da polisten esnafa feci dayak Yanağındaki şişliğin sebebini öğrencince şok oldu Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur