Anasayfa Video Galeriler Gündem Bulgaristan sınırında kilometrelerce kuyruk oluştu Bulgaristan sınırında kilometrelerce kuyruk oluştu 06 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 10:55 Güncelleme: 06 Eylül 2023 Çarşamba 10:55 Bulgaristan'da gümrük kapılarındaki sistem güncellemesi nedeniyle Edirne’nin Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında uzun TIR kuyrukları oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f8307ea8f6b66fce5cca33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi Arabasını satın alana üstüne bir deste para verecek Halkalı Gümrüğü sular altında! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kırklareli'nde sel felaketi! Can kaybı 3'e yükseldi Sel araçları işte böyle sürüklendi İstanbul'da selde ölümden kaçış anı kamerada Düğüne kanlı baskın! Korkunç saldırı kamerada İstanbul'da selde mahsur kalanlar çatıya sığındı! İstanbul'da sel can aldı! 2 kişi hayatını kaybetti