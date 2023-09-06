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Bulgaristan sınırında kilometrelerce kuyruk oluştu

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Bulgaristan'da gümrük kapılarındaki sistem güncellemesi nedeniyle Edirne’nin Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında uzun TIR kuyrukları oluştu.

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