Anasayfa Video Galeriler Gündem Bulgaristan'da yolcu otobüsü faciası: 46 kişi yanarak öldü Bulgaristan'da yolcu otobüsü faciası: 46 kişi yanarak öldü 23 Kasım 2021 Salı Saat: 12:46 Bulgaristan'da bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 46 kişi yanarak öldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619cb893501a5f0ee8774607" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Döverek öldürdü Erdoğan'dan Interpol'e mesaj: ''Birçok terör eyleminin önüne geçtik'' Müslüme'nin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı İstanbul’da beklenen yağış başladı Babacan'dan Erdoğan'a: ''Yeter artık'' İstanbul'da korkutan patlama Bu mesaja dikkat! Kombi bakımı yaptırırken dolandırılmayın TBMM'de gergin anlar: MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu: İYİ Parti'den o iddialara yanıt