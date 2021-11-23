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  4. Bulgaristan'da yolcu otobüsü faciası: 46 kişi yanarak öldü

Bulgaristan'da yolcu otobüsü faciası: 46 kişi yanarak öldü

Bulgaristan'da bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 46 kişi yanarak öldü.

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