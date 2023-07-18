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Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den alıyor

Edirne'ye komşu Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için gelen turistler, ilaçlarını da Edirne'deki eczanelerden alıyor.

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