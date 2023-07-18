Anasayfa Video Galeriler Gündem Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den alıyor Bulgarlar ilaçlarını Edirne'den alıyor 18 Temmuz 2023 Salı Saat: 08:00 Edirne'ye komşu Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için gelen turistler, ilaçlarını da Edirne'deki eczanelerden alıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b61c67764faa3ff533e5d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahilde ortaya çıkan gizemli cisim için alarm verildi ''Dur'' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi Dikkat çeken oy oranı tahmini: ''Tekrar aday olursa 65'le seçilir'' Bakan Özhaseki ''başka çaresi yok'' diyerek İstanbul için yeni kararı açıkladı Canlı yayında açıklanan emekli milletvekili maaşı dudak uçuklattı Çanakkale'de orman yangını 3'üncü gününde! Canlı yayında Barış Yarkadaş ile Tanju Özcan arasında büyük tartışma Bir ilimizde daha orman yangını! Evler tahliye edildi İstanbul'da patlama!