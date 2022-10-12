Anasayfa Video Galeriler Gündem Bulun bu sapığı! Lise öğrencisi kıza korkunç taciz Bulun bu sapığı! Lise öğrencisi kıza korkunç taciz 12 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 15:40 İstanbul Maltepe'de bir kişi, lise öğrencisi kızı zorla ağaçlık alana götürerek taciz etti. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6346b5b7e3a540585a2b44a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR THY uçağında yolcu terörü! Tekmeler yumruklar havada uçuştu Ümit Özdağ açıkladı: Mehmet Ali Çelebi Zafer Partisi'ne geçeceğini söylemiş! Burunlarının dibinde 2 kişiyi öldürdüler! Kimse kılını kıpırdatmadı İstanbullular gizemli kadını konuşuyor! Yıllar sonra ilk kez görüntülendi Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki soruya çok sinirlendi! Mehmet Ali Çelebi'ye tepkiler çığ gibi! Enver Aysever o yazıyı canlı yayında yırttı Fuhuş çetesinin şifresi çözüldü: ''Lüks araçlarımız geldi'' Başkent'te DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı Bakan Soylu intihar eden polis sayısını açıkladı