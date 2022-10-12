  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bulun bu sapığı! Lise öğrencisi kıza korkunç taciz

Bulun bu sapığı! Lise öğrencisi kıza korkunç taciz

İstanbul Maltepe'de bir kişi, lise öğrencisi kızı zorla ağaçlık alana götürerek taciz etti. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
THY uçağında yolcu terörü! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Ümit Özdağ açıkladı: Mehmet Ali Çelebi Zafer Partisi'ne geçeceğini söylemiş!
Burunlarının dibinde 2 kişiyi öldürdüler! Kimse kılını kıpırdatmadı
İstanbullular gizemli kadını konuşuyor! Yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki soruya çok sinirlendi!
Mehmet Ali Çelebi'ye tepkiler çığ gibi! Enver Aysever o yazıyı canlı yayında yırttı
Fuhuş çetesinin şifresi çözüldü: ''Lüks araçlarımız geldi''
Başkent'te DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı
Bakan Soylu intihar eden polis sayısını açıkladı