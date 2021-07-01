Anasayfa Video Galeriler Gündem Bulun bu şerefsizleri! Türk Lirası'na, Türkiye'ye büyük hakaret! Bulun bu şerefsizleri! Türk Lirası'na, Türkiye'ye büyük hakaret! 01 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 11:20 Arap oldukları belirtilen turistler, Türkiye ziyaretleri sırasında skandal bir harekete imza atarak Türk lirasına hakaret ettiler. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dd7ad29d96e5363f35d6c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Havalimanı'nda hırsızlık kamerada Türkiye'nin en doğusu Van'da eşsiz gün batımı Sapık kurduğu iğrenç düzenekle suç üstü yakalandı Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç terör estirdi! Skandal görüntüler ''Vatan'', ''Bayrak'' deyip dolandırdı Elmalı davasında tahliye olan çift kendilerini böyle savundu Ankara'da 5 bina tahliye edildi İzlerken kanınız donacak: Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu! Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın teslim olacağını duyurdu