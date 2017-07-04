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  3. 04 Temmuz 2017 15:15

Bunalıma giren genç kız intihara kalkıştı

Karabük’te ruhsal bunalımda bulunan genç bir kız evlerinin ikinci katından kendini boşluğa bırakarak intihar girişiminde bulundu.

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Şoföre sinirlenen kadın yolcu otobüsü taş yağmuruna tuttu
Şoföre sinirlenen kadın yolcu otobüsü taş yağmuruna tuttu
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Mevsimlik işçilerin zorlu çadır yaşantıları
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Antalyanın ciğerleri yandı
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