Anasayfa Video Galeriler Gündem Bunalıma girip intihar etmek isteyen eski hostes güçlükle ikna edildi Bunalıma girip intihar etmek isteyen eski hostes güçlükle ikna edildi 25 Kasım 2021 Perşembe Saat: 20:00 Antalya’da bunalıma giren eski hostes kadın, 2 ay içerisinde ikinci kez intihar etmek istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619fc1401f52f002c2742743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öğretim görevlisinden AK Parti'yi protesto edenlere skandal sözler İBB Meclisi'nde mikrofon kapattıran gerginlik Bergen film ekibinden kadına şiddete tepki: Sen affetsen ben affetmem Çok konuşarak dolandırdı! Kasada 9 yaşındaki çocuğun durduğunu görünce... İşitme engelli genci dövüp, sosyal medyada yayınlamıştı: İfadesi ortaya çıktı Seyhan Soylu’dan olay iddia: Nihat Doğan ve Serpil Çakmaklı... MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 6 terörist öldürüldü Aksaray'da korkutan yarıklar Aile sağlığı merkezinde satırlı dehşet!