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  4. Bungalov dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Bungalov dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı

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Sosyal medyada sahte bungalov ilanları yayınlayarak 300 vatandaşı 15 milyon TL dolandıran 6 kişi yakalandı.

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