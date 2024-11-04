Anasayfa Video Galeriler Gündem Bungalov dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı Bungalov dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı 04 Kasım 2024 Pazartesi Saat: 17:40 Güncelleme: 04 Kasım 2024 Pazartesi 17:40 Sosyal medyada sahte bungalov ilanları yayınlayarak 300 vatandaşı 15 milyon TL dolandıran 6 kişi yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6728dcef66f32edf1a08d553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabe kapısının örtüsü Edirne'de sergileniyor ''Pişirmeye hazır, kılçıksız'' diye satılan bu balığa dikkat! İstanbul'da öldürülen Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze vurgusu Seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı Belediye başkanına silahlı saldırı Fenerbahçe tribün liderlerinden C.G. gözaltına alındı 'Hekim adayları için kadavra ithal ediliyor' İstanbulda 30 milyon liralık kaçakçılık operasyonu- Yüzlerce tekerlek ve jant ele geçirildi