Bungalov tatili hayatının kabusuna dönüştü

Kocaeli Kartepe'de ailesiyle birlikte bungalov tatili yapmak istyeyen bir kişinin hayatı kabusa dönüştü. Talihsiz adam ölümden dönerken mekan sahiplerinin sosyal medya reklamlarına devam etmesi tepki çekti.

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