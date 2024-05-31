Anasayfa Video Galeriler Gündem Bungalov tatili hayatının kabusuna dönüştü Bungalov tatili hayatının kabusuna dönüştü 31 Mayıs 2024 Cuma Saat: 14:05 Kocaeli Kartepe'de ailesiyle birlikte bungalov tatili yapmak istyeyen bir kişinin hayatı kabusa dönüştü. Talihsiz adam ölümden dönerken mekan sahiplerinin sosyal medya reklamlarına devam etmesi tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6659af16c687eb34220b2b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum açıklarında can pazarı: Ölü ve kayıplar var Eskort çetesinden 50 milyon liralık vurgun Sağanaklar bir ilimizi vurup geçti Eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı Dilencilerin mıntıka kavgası kamerada: ''Burası benim bölgem'' Hrant Dink davasında istenen cezalar açıklandı İstanbul'da plaj giriş ücretleri belli oldu İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Dükkanı taşladılar Sigarayı bırakmak isteyenlere ''alternatif tıp'' uyarısı