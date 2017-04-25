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  3. 25 Nisan 2017 10:50

Bungee jumping faciası saniye saniye kamerada

Bolivya’nın La Paz kentinde bungee jumping etkinliği faciayla bitti. Genç kadının bağlı olduğu halat, olması gerekenden uzun tutulunca talihsiz kadın suya sert biçimde çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

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