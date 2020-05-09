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  3. 09 Mayıs 2020 10:00

Bunlar maske değil bez dedi, yırtıp attı!

Maskesiz gezmenin yasaklandığı Taksim'de Bekçilere, ‘Sen kimsin’ diyerek tepki gösteren şahıs, cebinden çıkarttığı maskeyi kameralara göstererek, “Bunlar maske değil" diyerek yırtıp yere attı.

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