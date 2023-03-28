Bunu da gördük! Ev sahiplerinden kiracılara ''evden çık'' komisyonu

Kızılcık Şerbeti bu sefer de ateşli öpüşme sahnesiyle gündemde

İstanbul'un burnunun dibindeki dev barajdan geriye bu kaldı

TEM'de katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza kamerada: Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı

Fiyatını gören ''altın ya da dolar alacağıma onu alsaydım'' diyor