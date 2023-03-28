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  4. Bunu da gördük! Ev sahiplerinden kiracılara ''evden çık'' komisyonu

Bunu da gördük! Ev sahiplerinden kiracılara ''evden çık'' komisyonu

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İstanbul'da ev sahipleri, evlerini yüksek fiyattan kiralamak için mevcut kiracılarına evden çıkmaları için para teklif etmeye başladı.

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