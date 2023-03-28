Anasayfa Video Galeriler Gündem Bunu da gördük! Ev sahiplerinden kiracılara ''evden çık'' komisyonu Bunu da gördük! Ev sahiplerinden kiracılara ''evden çık'' komisyonu 28 Mart 2023 Salı Saat: 12:55 Güncelleme: 28 Mart 2023 Salı 12:55 İstanbul'da ev sahipleri, evlerini yüksek fiyattan kiralamak için mevcut kiracılarına evden çıkmaları için para teklif etmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6422b98c2b1f105066144e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya hipersonik füze denemesi yaptı Kadın düşmanı Taliban'dan skandal gözaltı Yaş 70 iş bitmiş diyenler utansın! 85 yaşında yaptığıyla tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı Erdoğan'ın seçim videosu İlkokula kanlı saldırı anı kamerada: 3'ü çocuk 6 kişi öldü!İlkokula kanlı saldırı anı kamerada: 3'ü çocuk 6 kişi öldü! CHP'li Seçer isyan etti: ''Birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanlış bilgi veriyor'' Okul servisi şoföründen çocuklara dayak! O anlar kamerada İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm İstanbul'da beklenen yağış başladı